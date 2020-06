PM registra 1.571 casos de coronavírus e 26 óbitos entre agentes da corporação

De acordo com a assessoria da Polícia militar, em seu informe divulgado na manhã dessa segunda-feira (08), a corporação já registrou 26 óbitos decorrentes de coronavírus desde o início da pandemia. Também foram confirmados 1.571 casos de Covid-19 e 5.533 agentes recuperados.

No último domingo (07) foi sepultado, em São Gonçalo, o corpo do sargento Gláucio Sampaio dos Santos, de 43 anos, que segundo informações foi o primeiro militar faleceu em decorrência da doença, na sexta-feira (05), sendo o primeiro caso fatal registrado no 12º BPM (Niterói). O militar estava internado no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, no Rio.

“Para ficar em nossas memórias que ali trabalhou, por muitos anos, esse amigo, chefe de família que diuturnamente estava nas ruas, com risco da sua própria vida, combatendo a criminalidade e protegendo os cidadãos niteroienses, gostaria de pedir aos nobres companheiros que estão de serviço neste momento, todos juntos, apenas por um minuto, que acionassem as suas sirenes e ligassem seus pisca-alertas como uma última homenagem ao nosso irmão de farda que nos deixou tão precocemente”, disse um policial numa rede social.

Também, nas redes sociais, através de uma nota, o 12º BPM lamentou a morte do policial e prestou solidariedade à família. “É com pesar que o 12º Batalhão de Polícia Militar comunica o primeiro caso de falecimento resultante do covid-19 em nossa unidade, o 2º SGT Gláucio Sampaio dos Santos.. O policial encontrava-se internado no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) vindo a falecer na manhã de hoje (5) . O 12º Batalhão de Polícia Militar agradece pelos serviços prestados e se coloca a disposição da família. Descanse em paz guerreiro”.

O Batalhão de Cabo Frio (25º BPM), na Região dos Lagos, também registrou a morte, no último sábado (06) de um de seus militares, identificado como o cabo Vitor Oliveira Viana, possivelmente de Covd-19. Nota de Falecimento do 25º BPM – “É com extremo pesar que a 1° Cia, do 25° BPM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que na data de hoje (06), do CB PM Vitor Oliveira Viana, que faleceu quando encontrava-se internado no Hospital Regional de Saquarema. Que passou mal em casa, sendo conduzido por familiares até o hospital, dando entrada às 07:50h e vindo a óbito às 11:27h. Possível causa da morte seria insuficiência respiratória, parada cardíaca com suspeita de Covid-19. O Policial Militar encontrava-se de férias regulamentares e seu último local de trabalho foi na SOP (Sala de Operações), do 25° BPM. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos”.