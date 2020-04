PM recupera veículo roubado após cerco, tiroteio e perseguição no Largo da Batalha

Policiais militares do 12º BPM, com ajuda do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), conseguiram recuperar, na madrugada dessa quarta-feira (29) após cerco e perseguição, no Largo da Batalha, um veículo modelo Prisma, de cor branca, que havia sido roubado.

Por volta das 23 horas o CISP emitiu um alerta sobre o veículo, que trafegava com suspeitos pelo Largo da Batalha. Policiais então começaram a realizar buscas pera localizar o carro e os suspeitos, e montaram um cerco em frente ao Fórum de Pendotiba. Ao passarem pelo local, os ocupantes não obedeceram a ordem de parada e (armados) ainda atiraram contra os policiais, que revidaram.

Logo depois os policiais seguiram em perseguição ao carro, que foi encontrado batido, com os pneus furados, e as portas abertas, na Rua Amadeu Gomes. A PM realizou buscas pelo local e não conseguiu localizar os ocupantes do veículo que conseguiram fugir. O carro recuperado havia sido roubado no último dia 25. O registro da ocorrência foi feito na 79ª DP (Jurujuba) e o carro levado para o Pátio Legal.