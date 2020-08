PM realiza operação em Maricá e apreende droga

Policiais do 12º BPM (Niterói), receberam informações de que traficantes estariam trocando tiros na Estrada do Bosque Fundo, no condomínio do Minha Casa, Minha Vida), em Inoã, Maricá. Após receberem ordem do comandante, coronel Sylvio Guerra, para verificar o ocorrido, três viaturas se dirigiram ao local.

Ao chegarem, as esquipes vasculharam o local em busca dos supostos traficantes. Ao fim da operação, apreenderam 2.402 pinos de cocaína. A droga fora abandonada pelos supostos bandidos. O material apreendido foi levado para a 82ª DP (Maricá). Ninguém foi preso.