PM reage a tentativa de roubo e mata assaltante em São Gonçalo

Um capitão da Polícia Militar, que teve a identificação preservada, reagiu a tiros diante de uma tentativa de assalto na madrugada de ontem, na Rua Quintino Joaquim da Silva, no bairro Tribobó, em São Gonçalo. No enfrentamento, um dos criminosos foi baleado e morreu, e um comparsa conseguiu fugir.

A polícia informou que o militar seguia para sua casa, após sair de serviço, quando foi abordado pelos dois criminosos armados, no bairro de Tribobó. Aproveitando-se de um momento de distração dos bandidos, o policial conseguiu sacar sua arma e reagiu a tiros. Um dos bandidos foi atingido e morreu no local. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) registrou o fato e realizou perícia no local do fato.