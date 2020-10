PM prende três suspeitos e apreende menor em Niterói

Policiais do 12º Batalhão (Niterói) realizaram a prisão de três suspeitos e apreenderam um adolescente de 17 anos em ações feitas na cidade durante a noite de ontem (20). Foram presos, após uma troca de tiros no Badú, Carlos Alexandre da Silva Deonel Leitão, de 18 anos, Brendo Campos da Silva, de 20 anos, e Rafael Crescencio da Silva, de 25 anos. Já no bairro de Engenho do Mato foi apreendido o menor de idade, na localidade conhecida como Morrinho. Em ambas as ocorrências, os detidos respondem por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na ação realizada na Travessa Alcebíades Pinto, na localidade chamada Sítio de Ferro, no Badú, os policiais foram até o endereço após receberem uma denúncia sobre a existência de uma possível vítima de espancamento. Buscas foram realizadas na área, porém a informação não foi confirmada. Os policiais relataram, porém, que criminosos atiraram contra os agentes e houve confronto. Cessados os disparos, o trio foi preso. No local foram apreendidos uma pistola calibre 380 de numeração raspada, 180 trouxinhas de maconha e 143 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 79ª DP (Jurujuba).

Pouco antes, uma equipe da mesma unidade estava em patrulhamento pela Rua 23, em Engenho do Mato, quando viram um grupo de suspeitos correr ao perceberem a presença dos agentes. Alguns permaneceram na rua, dentre eles o adolescente, que de acordo com os policiais, chutou um saco na tentativa de se livrar de 56 trouxinhas de maconha. Outros quatro suspeitos foram abordados, porém foram liberados após apreciação da autoridade policial na 81ª DP (Itaipu). O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA – Centro).