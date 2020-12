PM prende três acusados de envolvimento em esquema de roubo de carga no Fonseca

Policiais militares do 12º BPM desarticularam um esquema para roubos de carga, que seria colocado em prática no bairro do Fonseca, na Zona Norte da cidade. O alvo específico seria uma carga de cigarros, e segundo a PM três acusados de envolvimento foram presos e conduzidos para central de flagrantes da 76ª DP (Centro). O fato ocorreu na última sexta-feira (18).

Os policiais perceberam um dos envolvidos, Sérgio Vinícius Alves da Silva, de 30 anos, que estava num veículo, modelo Versa, de cor preta, na Rua Carlos Maximiliano. Ele confessou que estava observando o movimento de entregas de cargas de cigarro, da empresa Souza Cruz, e aguardando o melhor momento para avisar aos comparsas.

Em outro carro, modelo Palio, de cor azul, na Avenida João Brasil, a PM abordou Jefferson Carlos da Silva Nascimento, de 41 anos, e Andrey Silva dos Santos, de 29 anos. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, seis munições e a quantia de R$ 850,00. Os PMs informaram que quando conduziam os acusados para a DP, foram seguidos por ocupantes de um terceiro veículo, modelo Honda Civic, e que seus ocupantes atiraram contra a guarnição. A PM revidou e os bandidos conseguiram fugir.