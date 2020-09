PM prende traficantes em Maricá

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam na madrugada de hoje duas pessoas em um veículo roubado e apreenderam uma grande quantidade de drogas na Estrada do Bananal, em Maricá. Os agentes desconfiaram da forma como um veículo Celta branco era conduzido e realizaram uma abordagem. A suspeita de ato ilícito foi confirmada quando os policiais encontraram com o motorista do carro José Sobrinho de Carvalho, de 44 anos, e a carona Thamires Silveira Menezes, de 25 anos, 550 pinos de cocaína, um carregador de pistola calibre 9 milímetros com 15 munições, dois smartphones, R$ 100 e duas placas de veículos.

Até mesmo o carro em que a dupla estava era fruto de um roubo realizado no dia 12 de junho na área da 72ª DP (Mutuá), de acordo com os policiais. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá) onde José e Thamires permaneceram presos.