PM prende outro infrator furtando cabos de energia

Policiais do 12º BPM conseguiram prender mais um infrator na cidade, acusado de praticar crime de furtos de cabos de energia. Na noite de quarta-feira (15), quando realizavam patrulhamento, policiais avistaram Isaak Sacramento Lourenço, de 31 anos, na Travessa Carlos Gomes, nas imediações do Lago do Barradas. Flagrado durante a prática de furto, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde foi autuado. Esse tipo de delito causa transtornos, tanto para o usuário, quanto para as concessionárias de serviços.

Na segunda-feira (13), por exemplo, os militares registraram duas ocorrências do tipo, no bairro de Icaraí. e conseguiram prender duas pessoas e apreender um menor infrator. Em uma das ocorrências, os policiais foram chamados para o Condomínio Vânia, na Rua Lemos Cunha, e no local flagraram José Luiz Vidas da Silva. Ele estava com um arco de serra na cintura e ao lado de aproximadamente uns 20 metros de fios telefônicos. Ele foi conduzido e autuado na 76ª DP. Em outra, dessa vez na Avenida Almirante Ary Parreiras, a PM avistou dois suspeitos, um maior, Gênesis Roberto Mendonça da Silva, de 20 anos, e um menor infrator, de 17 anos, que tentaram escapar mas foram alcançados e autuados. Na ação os policiais aprenderam vários metros de fios.

Três dias antes (na madrugada do dia 10), após mais uma denúncia sobre esse crime, os policiais foram até a Travessa Elpídio Costa, em Santa Rosa, e abordaram um casal que carregava uma serra, e próximo deles também foi encontrado grande quantidade de cabos e fios da rede de telefonia, além de cabos serrados. O casal alegou que havia encontrado os cabos numa rua próxima. Os suspeitos foram conduzidos para a 76ª DP, onde foram advertidos mas sem autuação.