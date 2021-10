PM prende o maior assaltante de ônibus de Niterói

Um homem de 18 anos foi preso na noite de hoje (20) no Centro de Niterói, após ter assaltado um coletivo do consórcio Transnit por volta das 19h30. Agentes militares do 12º Batalhão faziam patrulha na Avenida Jansen de Melo, na altura do Supermercado Guanabara, quando foram abordados por um motorista da linha 61 (Venda da Cruz X Icaraí) informando que o ônibus tinha sido assaltado por um elemento usando uma faca.

Com a descrição do assaltante, os militares conseguiram localiza-lo na redondeza e viram que se tratava do homem considerado o maior assaltante a ônibus em Niterói. Ele é acusado de já ter realizado mais de 30 assaltos aos ônibus da região. De acordo com os PMs ele estava sendo procurado há bastante tempo.

Ele foi levado para a 76º DP, no Centro, junto com a faca e o dinheiro roubado do coletivo.

Assalto a coletivo em Niterói de acordo com o ISP

dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) indicam que, na comparação entre os três primeiros meses de 2020 e 2021, Niterói é o município da região metropolitana que apresentou o maior crescimento em ocorrências de roubos em coletivos, com um aumento percentual de 73,8% no número de registros.