PM prende ‘ladrões de luxo’ em São Gonçalo

Dois suspeitos de roubo foram presos em flagrante, no final da noite dessa terça-feira (10), no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a dupla é especializada em roubar veículos de luxo. Antes da prisão, houve confronto.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a unidade recebeu denúncia, via 190, sobre uma tentativa de roubo na Avenida Presidente Roosevelt, altura do número 1.600, no bairro de Vista Alegre. A dupla estava numa moto de alto padrão, modelo Kawasaki 750. Os militares afirmam terem sido atacados a tiros.

Os agentes revidaram, houve confronto, mas ninguém foi baleado. Foi feito um cerco e os suspeitos foram detidos. Ainda de acordo com os PMs, os suspeitos tentaram roubar um carro modelo Jeep Compass. O dono do carro compareceu á delegacia e reconheceu os acusados. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).

Cabe ressaltar que, ainda de acordo com a PM, a moto teria sido roubada em dezembro do ano passado e o caso registrado na 132ª DP (Arraial do Cabo). O modelo é avaliado em, aproximadamente, R$ 34 mil. Já o carro que os acusados tentaram roubar também é de alto padrão, avaliado em aproximadamente R$ 175 mil. Os valores são de acordo com a tabela FIPE.