PM prende homem com drogas e arma na Rodovia BR-101

Policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), prenderam, na manhã de domingo (10) um traficante armado, e com ele grande quantidade de drogas, na Rodovia BR-101, em São Gonçalo. Os militares avistaram um veículo, modelo Corsa/Sedan, e um condutor suspeito, na altura do km 308 e decidiram abordar.

O condutor tentou desobedecer a ordem e fugir, dando início a uma perseguição. Após ser alcançado, com ele foi encontrado uma pistola calibre 9mm, com 5 munições, 350 pinos de cocaína, 108 trouxinhas de maconha e 1 caderno de anotações do tráfico local. O indivíduo, de 24 anos, recebeu voz de prisão e revelou que integrava o tráfico do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, além de também realizar a segurança dos pontos de venda de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o home foi autuado.