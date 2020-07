PM prende homem após alerta de roubo de carga

Policiais militares do 12º BPM prenderam, na noite de quarta-feira (29), na comunidade Buraco do Boi, no Barreto, um homem identificado como David da Silva Gurgel, de 27 anos, conhecido como DVD do Boi, após um alerta sobre ocorrência de roubo de carga.

Os militares realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre um caminhão de entregas das Casas Bahia, que estaria sendo roubado e levado para as proximidades da comunidade. Após realizarem buscas, a polícia localizou o veículo, ainda com a carga preservada, assim como o motorista, de 26 anos, e dois ajudantes, na Travessa George Alan.

De acordo com os policiais David seria gerente do tráfico, e com ele foi apreendida uma motocicleta 250 cilindradas, que constava com registro de roubo na Delegacia do Leblon (14ª DP), na Zona Sul do Rio, em março desse ano. Também com David foi apreendido uma bola de haxixe. Ele foi conduzido e autuado na 78ª DP (Fonseca).