PM prende foragido e apreende armas em SG

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um foragido da Justiça, nessa quarta-feira (6), no bairro do Pita, em São Gonçalo. De acordo com os agentes, uma espingarda foi apreendida com o homem, que era procurado por crime de roubo.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a ação foi organizada por uma equipe do Serviço de Inteligência (P2) do batalhão. Os agentes afirmam terem recebido denúncia de que o acusado, que tem 22 anos de idade, estava escondido na Rua Antônio Barbosa Lima.

A equipe foi ao local e conseguiu abordar o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Após a captura, os agentes fizeram buscas em uma área de mata onde acharam uma espingarda e uma granada que seriam do acusado. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).