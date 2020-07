PM prende criminoso após arrombamento e furto em loja no Centro

A incidência de ocorrências de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais, e relatos de roubos, levou o 12º BPM a intensificar o patrulhamento na área do Centro. Na madrugada dessa sexta-feira (10) um criminoso foi preso em flagrante, após um arrombamento e furto numa loja, situada na Rua Saldanha Marinho.

PMs foram até o local e perceberam que a loja, situada na altura do número 74, havia sido arrombada e passaram a realizar buscas na região. Logo depois, os policiais conseguiram localizar Diovane Ferreira Monteiro, de 40 anos. Ao se aproximarem para realizar abordagem, ele jogou um aparelho de TV, que havia sido furtado, embaixo de um caminhão e depois tentou fugir.

Alcançado e dominado, Diovane confessou que venderia o aparelho de TV na comunidade do Sabão, no bairro São Lourenço. O criminoso foi conduzido e autuado na 76ª DP (Centro), que investiga várias ocorrências de arrombamentos e furtos na região, inclusive com imagens da ação dos criminosos.