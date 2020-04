PM prende acusado de tráfico em rua do Centro

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam, na madrugada dessa segunda-feira (13) um homem, que foi autuado por tráfico, ao surpreendê-lo quando este passava pela Rua Barão do Amazonas, no Centro.

Os militares realizavam patrulhamento, quando no bairro Ponta da Areia avistaram o suspeito, identificado como David Moreno da Silva Souza, de 25 anos. Durante a abordagem, com ele foi encontrada uma sacola contendo 32 pinos de cocaína e 2 embalagens contendo crack.

David afirmou aos policiais que teria ido ao Morro do Estado, também situado no Centro, e adquirido cada uma daquelas drogas por R$ 10 , a fim de revendê-las para obter lucro. Conduzido para a 76ª DP (Centro) ele foi autuado por tráfico.