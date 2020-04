PM prende acusado de praticar roubos no bairro de Maria Paula

Policiais do Batalhão de Niterói foram alertados quando realizavam patrulhamento pelo bairro de Maria Paula, que um homem estaria na prática de roubos a transeuntes, e que havia feito pelo menos uma vítima momentos antes dos militares serem acionados.

Após identificarem a vítima, os militares intensificaram então a vigilância, e na Estrada do Muriqui, no mesmo bairro, e localizaram o acusado, que não teve a identificação divulgada. Com ele foi apreendida uma réplica de pistola, e os pertences roubados, uma bicicleta e um aparelho de telefone celular. Ele foi conduzido e autuado na 76ª DP (Centro/Niterói).