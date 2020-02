PM passa mal e morre na Praia de Icaraí

Um policial militar morreu na manhã desta sexta-feira (07) após passar mal durante a prática de exercício físico na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O sargento Ferraz, como era conhecido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu ar dar entrada numa unidade médica.

De acordo com informações do 12ºBPM (Niterói) o militar realizava um exercício quando teve passou mal. Agentes do Niterói Presente chegaram a socorrer o sargento rápido e levar ao Hospital de Icaraí, mas ele não resistiu e morreu recebendo atendimento na unidade médica.

No hospital os militares que estavam acompanhando o caso, foram informados que o sargento poderia infartar a qualquer momento e nem mesmo o socorro rápido – que aconteceu – seria suficiente para salvar a vida dele, mesmo ele tendo hábito de se exercitar.

Em nota, o batalhão informou que “Com imensa tristeza o batalhão Treme Terra está em luto. Todas as medidas estão sendo tomadas , bem como a assistência à família”.