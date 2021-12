PM passa a usar câmeras nas fardas

A Polícia Militar apresentou, nesta segunda-feira (13), novas fardas, equipadas com câmeras de monitoramento, além de 393 novos agentes, que se formaram no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com essa nova turma, o CFAP atinge a marca quase 1.500 novos policiais formados em 2021. Os novos policiais militares estarão aptos a prestar serviço nas missões de policiamento preventivo e ostensivo em unidades de todo o Estado, inclusive em municípios da Região Metropolitana, como Niterói e São Gonçalo.

Em outro ponto da cidade, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram apresentadas as novas fardas com câmeras operacionais portáteis que passarão a ser utilizadas pelos agentes de segurança, fiscalização, licenciamento e Defesa Civil do Estado do Rio. Na ocasião, haverá uma demonstração, em tempo real, de como funcionarão os equipamentos.

A utilização das câmeras, adquiridas pelo Governo do Estado por meio da maior licitação do país para esse tipo de equipamento, foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização.