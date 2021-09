PM não tem informações sobre confusão em Itacoatiara

Na noite deste domingo (26), uma publicação de uma internauta em um grupo de moradores de Niterói em uma rede social causou alvoroço entre os usuários. A postagem tratava sobre uma “confusão enorme” no bairro de Itacoatiara, Região Oceânica de Niterói, na qual até a Polícia Militar teria sido acionada para intervir.

Rapidamente, o relato movimentou as redes e a publicação foi inundada de comentários questionando sobre qual seria o motivo do tumulto e até mesmo se algo de fato estava acontecendo. Até o momento da publicaão deste texto, não havia sequer um vídeo ou imagem que retratasse a suposta “confusão”

“Confusão enorme em Itacoatiara nesse momento. Muitas pessoas caindo na porrada no meio da rua. Alguém sabe o que é? Policiais no local e outro carro de polícia chegou para reforço”, diz o texto, no qual a internauta, ao mesmo tempo em que relata o caso, pergunta a outros usuários se alguém sabe do que se trata.

Procurado pela reportagem de A TRIBUNA, o 12º BPM (Niterói) afirmou não possuir informações sobre tumulto ou ter sido acionado para alguma ocorrência do tipo na região de Itacoatiara. O único acionamento para a região foi para atender a uma discussão entre um casal.