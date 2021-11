PM morto no Salgueiro é enterrado em São Gonçalo

O corpo do 2º Sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi enterrado hoje (21) no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Ele foi morto no manhã de ontem (20) em uma operação no Complexo do Salgueiro para combater uma denúncia de baile funk ilegal. Ele deixou esposa e dois filhos.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, esteve no enterro prestando sua solidariedade aos familiares do militar que estava há 15 anos na corporação.

Ontem mesmo o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI).