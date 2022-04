PM morre em acidente de trânsito em Nova Friburgo

O sargento da Polícia Militar (PMERJ) Walter José Gomes de Assis, morreu na manhã de desta quarta-feira (27), ao se envolver em um acidente de trânsito com uma carreta, uma caminhonete e uma bicicleta, na Av. Roberto Silveira. no município de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu enquanto os PMs retornavam de uma ocorrência policial

A PMERJ relatou que além do sargento falecido, um outro militar e um ciclista, ambos não identificados, também se envolveram no acidente. Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS). O estado de saúde do policial é estável e os outros envolvidos não necessitaram de atendimento médico.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do sargento. O militar tinha 51 anos, ingressou na Corporação em 1999, e deixa esposa e um filho. Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.