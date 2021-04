PM morre durante confronto com criminosos em São Gonçalo

Um tiroteio entre a polícia e criminosos deixou três homens mortos em São Gonçalo, na manhã deste domingo (25). Entre eles, um dos policiais que participavam da ação. O confronto se deu na Estrada da Conceição, no Porto do Rosa, quando agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram atacados a tiros por um grupo criminoso.

Dois suspeitos morreram no local e o policial Thiago Lopes Gonçalves, de 37 anos, que atuava na equipe de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), acabou sendo atingido no confronto. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a unidade de saúde, o PM chegou ao local ferido com três tiros e estava em estado de saúde muito grave. Os outros feridos foram levados para o Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG). O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), para onde as drogas que foram apreendidas na ocorrência foram encaminhadas. Os suspeitos seguem internados sob custódia da Justiça e vão responder por tráfico de drogas e homicídio, por conta da morte do policial.