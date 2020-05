PM impede carreata contra isolamento e prende manifestantes

A policia militar impediu na manhã deste domingo, a carreata convocada pelas redes sociais, pelo grupo Endireitando Niterói, que tinha como objetivo, manifestar-se contra o isolamento social e reabertura imediata do comércio. Desde o início da manhã, muitos carros de polícia se colocaram na orla das Charitas, local do início da carreata, para cumprir a determinação da justiça, que proibiu a manifestação.

Os cerca de 70 veiculos sairam da avenida Silvio Picanço, na altura dos catamarãs, mas ao chegarem em frente a igreja Lagoinha foram impedidos por policiais, que estavam em ao menos 14 camburões, de seguirem a diante.



Um dos líderes do movimento, Douglas Gomes e outra pessoa não identicada, foram presas por desobediência civil. Douglas foi um dos líderes da carreata realizada na cidade no mês passado, com mais de 200 veículos, além de ter participado de uma manifstação em frente a prefeitura, exigindo o fim do isolamento social. Por conta destes atos, ele foi condenado a pagar uma multa de R$ 50.000,00 em uma decisão obtida pelo Ministério Público.

Cerca de 10 carros conseguiram furar o bloqueio e passaram peal praia de icaraí, com bandeiras do Brasil e buzinando.

*Em apuração