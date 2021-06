PM impede baile funk em Maricá

Os agentes militares do 12º Batalhão, que atua na região de Niterói e Maricá acabou com os preparativos de um baile funk previsto para ocorrer durante a noite do sábado (26) na Rua Fernando Mendes, na comunidade do Risca Faca em Inoã.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 6ª Cia, em Maricá, receberam uma denúncia sobre os preparativos para o baile que receberia muitas pessoas, quebrando os protocolos impostos para conter o avanço do coronavírus. Ao chegar no local foi constatado o fato e após um breve confronto, os militares conseguiram apreender todo o equipamento de som.

O motorista e ajudante do veículo foram conduzidos junto com o material para 82ª DP, em Maricá, onde o caso foi registrado.