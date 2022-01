PM impede arrastão no Centro de Niterói

Policiais militares frustraram ação de dois criminosos, na madrugada desta quarta-feira (19), que planejavam realizar um arrastão no Centro de Niterói. A dupla, que estava armada com um revólver, foi presa em flagrante na Rua Visconde de Sepetiba.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) abordou os suspeitos na altura do número 205 da via. De acordo com os agentes, a dupla estava em uma bicicleta em atitude suspeita. Eles foram abordados e, durante revista, a arma foi achada com um deles.

Questionados pelos policiais, os acusados, informalmente, admitiram que pretendiam roubar um veículo e, em seguida, realizar roubos em série no Centro de Niterói. Os dois suspeitos foram identificados. Um deles tem 25 anos e afirmou ser da Comunidade do Cavalão, em Icaraí. O outro, menor de idade, tem 16 e disse ser da Comunidade da Força, em São Gonçalo.

Além disso, eles também teriam admitido fazer parte do tráfico de drogas. Ambas as comunidades são áreas de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O maior de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o menor foi apreendido. O revólver calibre 38 com cinco munições e a bicicleta também foram apreendidos. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).