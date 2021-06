PM frustra tentativa do TCP para retomar o tráfico no Santo Cristo

A quarta-feira (16) começou ao som de tiros na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. Policiais militares frustraram tentativa da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) de retomar o controle do tráfico de drogas na região. Houve presos e apreensão de armas.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), por volta de 6h30min, policiais reforçaram o patrulhamento na Travessa do Santo Cristo, após receberem denúncias de que bandidos do TCP tentariam, nesta quarta, retomar o comando da atividade criminosa na região.

Foram feitas buscas pelo local. Os policiais conseguiram encontrar os criminosos. Houve troca de tiros entre os traficantes e policiais. Os bandidos tentaram se esconder mas, após cerco tático montado pelos policiais, os acusados foram detidos.

A ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, dois homens, ainda não identificados, foram detidos. De acordo com o batalhão, houve apreensão de duas pistolas, uma granada e um aparelho de rádio transmissor. Todo o material foi apreendido e levado à 76ª DP (Niterói), que está fazendo o registro da ocorrência.

Armas e granadas foram apreendidas durante a ação – Imagens: Divulgação

Cabe ressaltar que, durante o mês de maio, o TCP e o Comando Vermelho (CV) disputaram, em confrontos quase diários, o controle do tráfico de drogas naquela região. Segundo informações da PM, atualmente o CV conseguiu se estabelecer na região. Um dos objetivos da facção é ter a hegemonia no tráfico de drogas em Niterói.

Desde então, o 12º BPM faz ação de ocupação no local, com tempo indeterminado, com objetivo de coibir a disputa entre os criminosos. “É necessário mantermos o policiamento no local para dar dignidade e segurança as pessoas de bem”, afirmou o coronel Sylvio Guerra, comandante da unidade policial.