PM frustra roubo de carro no Barreto; suspeito foi baleado

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio, no final da noite desse domingo (21), no bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói. O suspeito, que tentou roubar um carro, acabou baleado. A arma usada pelo acusado foi apreendida pelos agentes.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) que estava em patrulhamento no cruzamento da Rua Dr. March com a Rua Prof. Luiz Palmier foi alertada que um roubo estava acontecendo perto dali. Os policiais foram em direção local apontado e flagraram o crime.

Os PMs surpreenderam um homem armado enquanto ele estava rendendo a vítima em um carro, modelo Jeep Renegade vermelho. Os policiais deram ordem de parada e o acusado apontou sua arma para a equipe. Ainda de acordo com o batalhão, foram feitos disparos na direção do suspeito. Um dos tiros o atingiu na perna.

O acusado, que tem 19 anos e uma passagem pela polícia por roubo, foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde recebeu atendimento e ficou preso sob custódia. A arma que estava com ele, uma Taurus calibre 380 com 14 munições, foi apreendida. O dono do carro compareceu à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.