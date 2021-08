PM frustra novo arrastão às margens da RJ-104

Uma tentativa de arrastão, na Estrada da Conceição, nas adjacências da Rodovia RJ-104, altura de Marambaia, em Itaboraí, foi frustrada pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (3). Houve troca de tiros no local e dois suspeitos de arquitetar os roubos foram baleados. Um deles acabou morrendo. Segundo informações do 35º BPM (Itaboraí), há indícios da ligação de ambos com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

De acordo com o batalhão, uma equipe estava em patrulhamento pela rodovia. Os policiais foram abordados por um pedestre que afirmou haver cinco homens se preparando para cometer os roubos perto dali. Os agentes afirmam terem ido á localização indicada e recebidos a tiros pelos criminosos. Os militares revidaram, o que iniciou intenso tiroteio em plena rodovia, por volta de 22h30min.

Com a diminuição do confronto, os PMs afirmam que avançaram pela localidade e encontraram dois suspeitos, baleados, caídos no chão. Um deles foi identificado e tem 22 anos e o outro ainda não teve a identidade descoberta. Eles foram socorridos pelos policiais ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, que fica na cidade.

No entanto, o acusado não identificado acabou morrendo, devido aos ferimentos. O outro continua internado na unidade, sob custódia, recebendo atendimento médico. Segundo os policiais, na ocorrência foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm e um revólver calibre 38. De acordo com a PM, as armas foram utilizadas pelos acusados no tiroteio.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) e o corpo do suspeito morto encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo informações do 35º BPM, o acusado que sobreviveu ao confronto responderá por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Os demais envolvidos no tiroteio conseguiram fugir.

Recordando

Na manhã do dia 20 de julho, bandidos fortemente armados fecharam a estrada para tentar fazer um arrastão. Houve tiroteio entre os criminosos e policiais, que terminou com a morte de um dos assaltantes e deixou um agente ferido. Um cabo da Polícia Militar, lotado no GAT do batalhão, que participou do confronto, acabou baleado no joelho esquerdo. Ele foi liberado com ferimentos leves.