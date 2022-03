PM flagra trio com granada no Centro de Niterói

Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (28), na Comunidade do Arroz, localizada no Centro de Niterói. Durante a ação, uma arma e uma granada foram apreendidas com os acusados.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), que realizava patrulhamento pela região, que faz parte do complexo do Morro do Estado, suspeitou da movimentação de três homens. Eles foram abordados pelos agentes.

Durante revista, os policiais afirmam terem encontrado uma pistola calibre 40 com três carregadores, um simulacro de pistola Glock, uma granada defensiva, dois rádios transmissores e drogas a serem contabilizadas. O trio foi autuado em flagrante. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).