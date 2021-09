PM fecha o cerco contra criminosos em São Gonçalo

A Polícia Militar fechou o cerco contra criminosos, suspeitos de crimes como tráfico de drogas e roubo, na noite desse sábado (11), em São Gonçalo. As ações, coordenadas pelo 7º BPM (São Gonçalo), terminaram com duas prisões, além de dois acusados baleados durante troca de tiro. Os casos aconteceram no Jardim Bom Retiro e no Jardim Miriambi.

Por volta das 18h, militares que estavam em patrulhamento na Rua Arnaldo Gama, no Bom Retiro, afirmam terem sido confrontados por criminosos enquanto buscavam quatro assaltantes, em duas motos, que tentavam cometer roubos na Rodovia RJ-104. Durante o confronto, dois suspeitos, aidna não identificados, acabaram baleados.

A dupla foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê. De acordo com os agentes, a dupla estava com uma pistola, dois rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.

Em outro ponto da cidade, no mesmo horário, militares do batalhão abordaram dois suspeitos de tráfico, que estavam em atitude suspeita na Rua Ana Simões, Jardim Miriambi. Em revista, os agentes encontraram um revóvler calibre 38, minições, dinheiro em espécie e um rádio comunicados. Eles foram presos em flagrante e a ocorrência também registrada na 73ª DP.