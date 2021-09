PM faz ações para desarticular tráfico em Maricá

Uma série de ações realizadas pela Polícia Militar terminou com a prisão de acusados de praticar tráfico de drogas em diferentes pontos de Maricá. Segundo informações divulgadas pela 6ª Cia. (Maricá) do 12º BPM (Niterói), um deles é considerado uma das principais lideranças da organização criminosa.

A primeira ação aconteceu no condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu. Segundo informações da PM, uma equipe, que estava em patrulhamento, conseguiu reconhecer, abordar e prender em flagrante o homem apontado como gerente geral do tráfico de drogas na localidade. O suspeito foi levado à 82ª DP (Maricá), que registrou a ocorrência.

Horas mais tarde, uma equipe de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), em patrulhamento pela Comunidade da Linha, no distrito de São José do Imbassaí, prendeu mais um suspeito de tráfico de drogas. No entanto, ainda será investigado se ele exerce função de chefia no bando.

De acordo com os PMs, a equipe da Patamo viu o homem em atitude suspeita. O acusado aparentou ter ficado nervoso com a aproximação dos policiais. Ele foi abordado, revistado e, com ele, encontradas drogas. Contabilidade feita pelos agentes aponta que havia 13 pinos de cocaína, 56 trouxinhas de maconha, além de R$ 26 em espécia. O caso também foi registrado pela 82ª DP.