PM faz ação para remover barricadas no Jardim Catarina

Nova ação para retirada de barricadas foi realizada pela Polícia Militar em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (28). Desta vez, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) removeram obstáculos de vias públicas na região do Jardim Catarina, um dos principais “quartéis-generais” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na região.

Para prestar apoio aos agentes, um veículo blindado da unidade policial foi acionado. Até o fechamento desta reportagem, não houve registro de confrontos ou presos durante a ação. O batalhão ainda não divulgou as vias que foram desobstruídas. Problema recorrente na região, os obstáculos têm sido alvos constantes de ações policiais.

Na noite de 14 de julho, militares do batalhão já tinham realizado ação para remoção de barricadas no Jardim Catarina. Participaram três Grupamentos de Ações Táticas (GATs), além de duas equipes de ocupação, uma do próprio Jardim Catarina e outra de Santa Izabel. Os policiais contaram com o apoio de uma retroescavadeira para colocar em prática a remoção. Não houve registro de confrontos com criminosos durante o trabalho.

O batalhão informou que, naquela ocasião, foram retiradas barricadas da Avenida Domício da Gama; e das Ruas Bernardo Sayão, Prado Lopes, Cinco e Dois. Foram necessárias aproximadamente quatro horas e meia para que as obstruções fossem retiradas. Mais recentemente, em 24 de agosto, as Ruas Petrópolis, Ponta Negra e Moreira de Sá, na Trindade, foram desobstruídas por agentes do 7º BPM.

