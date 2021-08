PM faz ação para remover barricadas em São Gonçalo

A região da Trindade, em São Gonçalo, é uma das mais sensíveis no que diz respeito a casos de obstrução em vias públicas, que são as populares “barricadas”. A estratégia é simples: criminosos colocam obstáculos em ruas a fim de controlar o acesso às regiões dominadas por eles e, consequentemente, dificultar o acesso de agentes das forças de segurança.

Ainda assim, a polícia realiza trabalho rotineiro de remoção das “barricadas”. Uma dessas ações aconteceu na manhã desta terça-feira (24), quando policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) retiraram obstruções das Ruas Petrópolis, Ponta Negra e Moreira de Sá, naquele bairro. Até o momento, não houve registro de troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, uma retroescavadeira e um caminhão prestaram apoio aos agentes durante a ação. Não foi divulgado quantos policiais participaram dos trabalhos. As ações para remoção das obstruções acontecem quando, em patrulhamentos, policiais flagram os obstáculos e, após avaliar condições como a estabilidade do terreno, as equipes são mobilizadas.

Nas mãos dos criminosos, qualquer objeto é tratado como uma “barricada em potencial”. Na ação desta terça-feira, os policiais flagraram pneus, entulho, vigas e aço e até mesmo uma carcaça de automóvel sendo utilizados como obstáculos nas vias. Como alguns estão concretados no solo, foi avaliada a necessidade do acionamento da retroescavadeira.