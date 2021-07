PM faz ação contra barricadas e prende dois no Sapê

Ação coordenada pela Polícia Militar, para repressão a barricadas na região do Sapê, na noite dessa terça-feira (13), terminou com a prisão de dois acusados de tráfico de drogas. De acordo com a PM, o tráfico da região estaria colocando obstáculos na região da Travessa Luiz Carlos, a fim de controlar o acesso de pessoas e dificultar o acesso de equipes de patrulhamento.

Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) foi acionado ao local, após a unidade receber denúncias sobre a possível colocação dos obstáculos. No local, os policiais encontraram dois traficantes que, de acordo com o batalhão, são ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla a atividade criminosa na região. Após a ação da PM, não houve registros de obstruções nas vias.

Pistola foi apreendida durante a ação – Foto: Divulgação

Os agentes surpreenderam a dupla e conseguiram deter os dois acusados. Até o momento, eles ainda não foram identificados, no entanto a PM sustenta a ligação de ambos com o grupo criminoso. Com os presos, foram encontradas drogas, ainda a serem contabilizadas, além de uma pistola calibre 9mm. Os dois foram presos em flagrante e o caso registrado na 76ª DP (Niterói).