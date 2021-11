PM expande serviço 190 para o interior do estado

A Secretaria de Estado de Polícia Militar deu início a um processo de integração do Serviço 190 para o interior fluminense. Até o final deste ano estarão integradas ao Serviço 190: 8º BPM (Campos dos Goytacazes), 26º BPM (Petrópolis) e 32º BPM (Macaé) .

Atualmente, operadores do Serviço 190 instalados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) atendem as demandas dos municípios com maior densidade demográfica da Região Metropolitana – Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Grande Niterói.

Ao longo do próximo ano os batalhões das demais cidades do interior passarão também a trabalhar de forma integrada com a coordenação central.