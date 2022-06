PM ‘estoura’ três bingos clandestinos na Zona Norte do Rio

Na noite da última segunda-feira (06), policiais militares da Corregedoria Geral ‘estouraram’ três bingos clandestinos e apreenderam máquinas de caça níquel, dinheiro e um simulacro de pistola em casas de jogos de azar, situadas na Vila da Penha e Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

Após receberam informações do Disque-Denúncia (2253-1177), os militares foram até os locais mencionados nas denúncias que davam conta sobre funcionamento de bingos clandestinos e que também haveria uma reunião de contraventores com seguranças armados.

Após um período de observação, não foi constatada nenhuma movimentação que pudesse indicar a presença de contraventores ou de pessoas armadas no local. As equipes procederam em buscas, onde foram encontradas as máquinas acima mencionadas e arrecadada a quantia em espécie e um simulacro de pistola, nos bairros da Vila da Penha e Brás de Pina, Zona do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina) , onde foram realizados três registros de ocorrências, pelo fato de que os equipamentos terem sido encontrados em três locais diferentes.

Foto destaque: A PM recebeu denúncia anônima e ‘estourou’ três bingos no Rio (Foto: Divulgação)