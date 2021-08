PM estoura ‘laboratório do tráfico’ na Região Oceânica

Um laboratório usado por traficantes para manipular e empalar drogas foi descoberto e interditado pela Polícia Militar, nessa terça-feira (24), no Comunidade do Canição, bairro do Cafubá, Região Oceânica de Niterói. Segundo os agentes, no local foram achados materiais entorpecentes, que seriam destinados ao comércio ilegal, além dos equipamentos necessários para a preparação.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), uma equipe do Serviço Reservado (P2) recebeu a denúncia de que o laboratório funcionaria na Rua Alice Gonçalves Pereira, no interior da comunidade. Por meio de levantamentos de inteligência, os militares apuraram a provável região onde ficaria o local e mobilizaram uma equipe com objetivo de realizar a interdição.

A equipe de busca fez a varredura e encontrou um imóvel abandonado. Entrando no local, que estava desocupado, os policiais encontraram todo o aparato usado pelo tráfico da região. Segundo contabilidade feita pelos agentes, havia uma pensa elétrica, usada para o embalo das drogas, material para preparação, além de dois quilos de pó branco, que seria vendido como cocaína.

Todo o equipamento e material foi apreendido pelos policiais e levados à delegacia de polícia civil. Não foram encontradas pessoas no local. A ocorrência foi registrada pela 82ª DP (Itaipu). A distrital irá investigar o caso a fim de identificar, localizar e prender os traficantes responsáveis pelo laboratório fechado pelos PMs.