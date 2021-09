PM estoura ‘casa do tráfico’ em Maricá

Quem passava por uma simples casa, localizada no distrito de São José do Imbassaí, em Maricá, não poderia imaginar as “surpresas” que estavam escondidas dentro dela. Na noite dessa terça-feira (7), policiais militares “estouraram” o imóvel, onde eram escondidas drogas, usadas para abastecer o tráfico da região do Mutirão.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) estava realizando policiamento na Rua 100, quando viu, de longe, vários homens em ação suspeita, em frente à casa. Antes que os agentes se aproximassem, o bando se separou e fugiu da área. Chegando no imóvel, os policiais encontraram uma mulher, que se apresentou como moradora do local.

Ainda de acordo com os policiais, a casa estava com a porta aberta e a luz acesa. Após solicitação feita pelos policiais, a moradora permitiu que os militares entrassem e os acompanhou enquanto faziam a revista. No forro do teto, foi encontrada grande quantidade de drogas. De acordo com informações dos policiais, havia 237 pinos de cocaína no lugar.

Após a constatação da existência do material, a mulher foi conduzida à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. A ocorrência foi registrada pela 82ª DP (Maricá). A distrital abriu inquérito para apurar o caso, que será investigado como crime de tráfico de drogas.