PM estoura ‘armazém’ do tráfico em Niterói

Um armazém do tráfico de drogas foi estourado pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (3), na Comunidade do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Embora os criminosos tenham fugido do local antes da chegada dos agentes, houve grande apreensão de entorpecentes, que seriam preparados para venda, além de materiais usados pela organização criminosa para embalar as drogas.

Material estava escondido em depósito usado pelos criminosos – Vídeo: Divulgação

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), a ação foi encerrada pouco depois das 20h. Policiais da unidade estavam em patrulhamento pela localidade conhecida como Divinéia, quando entraram em um terreno. No local, foram feitas buscas e, embora traficantes não tenham sido encontrados, os militares conseguiram encontrar todo o material usado por eles na atividade criminosa.

A primeira contabilidade, feita pelos agentes do batalhão, apontou que havia 72 tubos de erva seca, aparentando ser haxixe; 87 pinos de pó branco aparentando ser cocaína; seis pedras aparentando ser crack; além de duas balanças e material para endolação. Todo o material foi apreendido e levado à 77ª DP (Icaraí), delegacia onde a ocorrência foi registrada.