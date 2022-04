PM está mobilizada para evitar o assédio no Carnaval

Além do habitual reforço no patrulhamento, a Polícia Militar está mobilizada para reprimir crimes contra a mulher durante os eventos de Carnaval. Equipes da Patrulha Maria da Penha atuarão nos principais eventos da Capital, Região dos Lagos e Metropolitana, como por exemplo, os desfiles da Marquês de Sapucaí, no Rio, e do Caminho Niemeyer, em Niterói.

Mesmo sem os blocos de rua, os policiais militares do programa, além de prestar atendimento em situações de emergência para coibir crimes contra a mulher, distribuirão ventarolas impressas com objetivo de esclarecer os limites legais entre uma paquera e o assédio. O objetivo é fazer com que crimes do tipo não aconteçam

Cinco equipes a patrulha estarão presentes nas áreas de desfile, duas delas na área central da capital: uma no Sambódromo e outra na Central do Brasil. Haverá ainda equipes na Avenida Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio; no Caminho Niemeyer, em Niterói; e na área do Cabofolia, Praia do Forte, em Cabo Frio.

‘O objetivo dessa campanha é conscientizar a população para a importância da prevenção dos crimes de assédio e importunação sexual’ – Foto: Reprodução

De acordo com a tenente-coronel Cláudia Moraes, coordenadora do Programa Maria da Penha, o principal objetivo da campanha é fazer com que todos entendam que “não é não”. Dessa forma, todos poderão curtir as festas respeitando o espaço do outro e, principalmente, fazendo com que mulheres não sofram crimes como assédio e importunação sexual.

“Nesse feriado prolongado, a Patrulha Maria da Penha estará atuando em apoio em grandes eventos como o Carnaval da Sapucaí e o Cabofolia na Região dos Lagos. Além disso, nossas equipes estarão presentes na Intendente Magalhães, na Central do Brasil e nos desfiles de Niterói. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população para a importância da prevenção dos crimes de assédio e importunação sexual”, disse.

Entre as orientações, consta a advertência de que importunação sexual é crime, passível de pena de reclusão de um a até cinco anos de prisão, de acordo com a Lei 13.718/18. Embora a estratégia de atuação seja de caráter preventivo e de conscientização, os policiais da patrulha estarão prontos para intervir em casos de violência contra mulher em apoio ao policiamento ordinário.