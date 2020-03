PM encontra esconderijo do tráfico em Niterói

A Polícia Militar apreendeu grande quantidade de droga na manhã desta sexta-feira na Comunidade do Maceio, em Niterói. Depois de um trabalho de investigação, os agentes conseguiram localizar e encontrar um imóvel que era usado como depósito de drogas do tráfico.

De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói) agentes do serviço de inteligência foram chegar uma denúncia sobre o possível esconderijo de drogas na localidade. Logo nas primeiras horas do dia os policiais chegaram ao local e surpreenderam um homem que estava no imóvel.

Além do preso, a PM conseguiu encontrar grande quantidade de drogas. Elas já estavam dividas em ‘cargas’ possívelmente seriam distribuídas entre os pontos de venda para serem comercializadas.

Todo o material foi levado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.

Confronto na Ititioca

Também nesta sexta militares realizaram uma operação nos bairros da Ititioca e do Caramujo, também para combater o tráfico de drogas.

De acordo com testemunhas, houve tiroteio principalmente na região da Ititioca. Apesar dos confrontos, não houve registros de presos ou de apreensões.