PM é recebida com tiros na festa da Covid em Piratininga

Mesmo em tempos de pandemia, ainda há quem insista em ignorar o potencial ofensivo da Covid-19. Na Rua Frei Orlando, na comunidade do Jacaré, em Piratininga na Região Oceânica, teve troca de tiros. Policiais Militares foram receberam denúncia de que, no local, estaria acontecendo uma festa festa com sol alto e aglomeração de pessoas. Em razão das medidas restritivas em vigor no município, este tipo de evento está proibido.

O que os militares não sabiam era que a diligência para impor a ordem sanitária se transformaria em uma ocorrência. Isto porque, ao se aproximarem do local onde acontecia o “evento”, os PMs foram recebidos a tiros.

O confronto foi registrado na 81ª DP (Itaipu). No entanto, de acordo com informações do comandante do 12º BPM, coronel Sylvio Guerra, nenhum policial ficou ferido na ação. Não há, ainda, informações acerca de prisões dos envolvidos no confronto.

A comunidade do Jacaré, em Piratininga, é conhecida pela atuação do tráfico de drogas no local. No mês passado, o “senhorzinho das armas”, traficante internacional de drogas, foi preso na comunidade após realização de operação da polícia.