PM e esposa baleados em tentativa de assalto na RJ-106

Uma tentativa de assalto durante a noite de ontem (26), na RJ-106, em Maricá, deixou um soldado da Polícia Militar, de 32 anos, e sua esposa, baleados. O agente é lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar, em São Gonçalo.

Testemunhas que passavam pelo local avistaram um automóvel modelo Toyota Corolla, parado na rodovia, na altura do bairro Condado, com cerca de 10 marcas de tiros ao lado do motorista. Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar, de Niterói, que fazia patrulhamento de rotina pela região, foi avisada.

No local, os agentes encontraram um homem e uma mulher baleados. O homem conseguiu informar que era soldado do 7º Batalhão e que eles foram alvejados por ocupantes de outros veículos que cercaram o veículo.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá. Em seguida o militar foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo.

O caso foi registrado na 82º DP, no Centro de Maricá, mas os criminosos ainda não foram localizados.