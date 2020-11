PM é baleado em São Gonçalo

Um policiar militar lotado no 12º Batalhão (Niterói) foi baleado no queixo na madrugada de hoje (20) em São Gonçalo. De acordo com informações preliminares, o agente, que é sargento, passava pela Rua Ferreira da Silva, no Camarão, quando foi atingido. Colegas do 7º Batalhão (São Gonçalo) foram até o endereço para verificarem a informação sobre a ocorrência de tiros e encontraram o policial baleado. A equipe levou o colega de profissão para ser socorrido no Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG). Ele passa por atendimento. A arma do policial ficou sob responsabilidade com a guarnição do Batalhão de São Gonçalo.

O policial teria passado por uma tentativa de assalto no bairro. No PSSG, ele passou por uma cirurgia na traqueia e transferido nesta manhã para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, referência no atendimento a vítimas deste tipo de trauma físico.