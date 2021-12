PM é baleado em Maricá

Um policial militar foi baleado, na manhã desta terça-feira (28), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá. O agente foi socorrido ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML) onde passou por cirurgia para retirada do projétil. Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias em que o militar foi ferido.

Segundo as primeiras informações, o agente seria lotado no 4º BPM (São Cristóvão). O comando do 12º BPM (Niterói), que atende a região de Maricá, confirmou o caso. As circunstâncias do fato serão investigadas pela 82ª DP (Maricá). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do agente.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, “na manhã desta terça-feira, equipe do 12º BPM foi acionada para verificar ocorrência em bairro do município de Maricá. No local indicado, uma pessoa ali encontrada relatou que um policial militar havia sido ferido e socorrido ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal. A situação foi constatada na unidade de saúde, onde o policial está recebendo atendimento médico. Ele estava de folga”.