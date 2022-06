PM é baleado e morre durante operação em Niterói

Um policial militar morreu baleado, na madrugada desta quarta-feira (29), durante operação no bairro da Engenhoca, Região Norte de Niterói. O cabo Vinícius Gomes da Silva chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiu.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, o cabo fazia parte do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). Durante a ação, em uma das comunidades do complexo do Santo Cristo, uma das comunidades mais violentas da região, ele teria sido baleado na cabeça.

Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões durante a operação. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Em atualização.