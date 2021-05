PM é atropelado durante patrulhamento em São Gonçalo

Um policial militar foi atropelado, na tarde deste domingo (16), em ação de patrulhamento no bairro do Jockey, em São Gonçalo. O agente foi socorrido por seus companheiros de farda ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, que fica na mesma cidade.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), o policial, que é um sargento, estava em serviço quando foi atingido por um veículo, na Estrada das Pedrinhas. Até o momento, não há informações sobre a identificação do automóvel ou de seus ocupantes, que fugiram do local.

Ainda segundo a unidade, o militar foi socorrido por uma viatura do batalhão ao hospital. Ele chegou ao hospital andando, um pouco desorientado, mas consciente e não corre perigo de morte. O Heat confirmou a entrada do agente, que está em atendimento no centro de trauma fazendo todos os exames para melhor avaliação.