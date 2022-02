PM diz que vendedor de balas foi morto nas barcas porque tentou roubar

O comando da Polícia Militar, em nota ao jornal A TRIBUNA, disse que “no início da tarde da última segunda-feira (14/2), um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo na Praça Arariboia, em frente ao Terminal das Barcas de Niterói. O militar interveio na ação e um dos envolvidos teria investido contra sua integridade, sendo atingido por disparo de arma de fogo. O ferido não resistiu.”

Segundo a nota, “o policial que participou da ação e um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde o delegado optou pela prisão do militar. O homem atingido pelo disparo possuía diversas passagens policiais por crimes como tentativa e homicídio, furto e lesão corporal, e estava em liberdade condicional. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha todos os trâmites sobre o caso e instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do fato.”

Acrescentou que “após a ocorrência inicial, um grupo de pessoas realizou uma manifestação na região. Um homem atirou pedras em guardas municipais e policiais civis que realizavam a perícia e foi preso por equipes do 12° BPM (Niterói), sendo conduzido também à DHNSI. Ao longo da tarde, indivíduos tentaram coagir comerciantes impondo que houvesse o fechamento dos estabelecimentos naquele perímetro. Dois deles foram detidos por policiais do 12° BPM e conduzidos à 76ª DP, onde um permaneceu preso por possuir um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ambos vão responder por ameaça e constrangimento ilegal.”, encerrou.