PM divulga números parciais da ‘Operação Carnaval’

O planejamento especial da Secretaria de Estado de Polícia Militar para o feriado prolongado de Carnaval se estende até a próxima segunda-feira (6), mas, de acordo com a corporação, até quarta-feira (2), quarta-feira de cinzas, o policiamento em todo o Estado do Rio de Janeiro registrou indicadores positivos.

Durante os quatro dias do feriado de Carnaval – de sábado (26) até o início da noite de terça-feira (1º) – os policiais militares efetuaram, em todo o estado, 504 prisões e 39 apreensões de adolescentes envolvidos em atividade criminosa.

Nesse mesmo período, foram apreendidas 36 armas de fogo, oito armas brancas e sete simulacros (réplicas de armas). Os policiais militares deram apoio durante os quatro dias para o cancelamento de 106 eventos não autorizados em todo território estadual.

Sem desfiles de escolas de samba e de blocos, o planejamento permanece focado na movimentação de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer, sem desmobilizar o patrulhamento de rotina e de missões especiais na região metropolitana e no interior. Os dias de sol e intenso calor têm estimulado uma movimentação ainda maior nas praias e áreas pública de banho.

Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional da SEPM, o planejamento especial mobilizou mais 8.760 policiais militares para reforçar o policiamento ordinário, o que representou um efetivo extra 21% superior ao empregado no ano passado, quando a programação carnavalesca também estava suspensa.

O planejamento especial tem sido uma ampliação bastante expressiva da Operação Verão, que, a cada fim de semana, reforça o policiamento na orla da capital e das cidades litorâneas do interior, como também em rodovias e corredores estruturais da região metropolitana.

Os batalhões localizados em áreas litorâneas do estado e as unidades encarregadas de patrulhar corredores de acesso às praias priorizaram, como sempre, o policiamento preventivo. Durante os quatro dias do feriado foram realizadas 2.783 abordagens a veículos e a pessoas.

Assalto em Quatis

A ocorrência de maior impacto aconteceu na madrugada de segunda-feira (28), no município de Quatis, na região do Vale do Paraíba do Sul, onde criminosos atacaram a base da Polícia Militar no município e explodiram caixas eletrônicos de duas instituições financeiras federais.

Houve rápida intervenção dos policiais militares de duas unidades da região – 28º BPM (Volta Redonda) e 37º BPM (Resende) – e apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), resultando na prisão de parte dos criminosos envolvidos na ação, na recuperação de parte do produto do roubo e na apreensão de armas e explosivos.