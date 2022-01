PM detém mais de mil suspeitos em Niterói e Maricá

Mais de mil pessoas foram detidas em ações da Polícia Militar, no ano de 2021, nas cidades de Niterói e Maricá. O número consta no balanço anual do 12º BPM (Niterói), que é responsável pelo policiamento nas duas cidades. O batalhão também fechou os principais índices de apreensões de drogas na região.

No que diz respeito às detenções, que são o somatório das prisões de suspeitos e apreensão de menores infratores, as duas cidades fecharam o ano passado com 1.141 registros. O mês com maior número de casos foi março, quando 138 suspeitos foram retirados das ruas no espaço de 31 dias.

Outro dado que chama atenção é que em cinco, dos doze meses do ano, o número de detenções foi igual ou superior a 100. Foram eles janeiro (129); março (138); agosto (100); setembro (100); e outubro (133). É importante ressaltar que 2021 foi ano de intensa atuação da PM em Niterói, com operações constantes em localidades como Morro do Estado, no Centro, e Santo Cristo, no Fonseca, que enfrentaram disputas entre facções criminosas.

Prisões foram coordenadas pelo 12º BPM (Niterói) – Foto: Arquivo/A Tribuna

Veja o balanço mês a mês:

Janeiro – 129

Fevereiro – 72

Março – 138

Abril – 96

Maio – 87

Junho – 74

Julho – 61

Agosto – 100

Setembro – 100

Outubro – 133

Novembro – 93

Dezembro – 58

Também foi fechada a contabilidade de drogas apreendidas durante o ano. Como de costume, as principais foram cocaína, maconha e crack, que foram divididas em unidades. Somando as três, a PM retirou das mãos da criminalidade, nas duas cidades, 219.114 unidades de drogas. O comércio ilegal de entorpecentes é a principal fonte de renda das facções criminosas que atuam nos dois municípios.

Tabela de apreensões de drogas:

Cocaína – 105.661 unidades

Maconha – 102.438 unidades

Crack – 11.015 unidades